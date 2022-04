Спрени са временно опитите да се стигне до седемте души, блокирани от сряда,в каменовъглена мина в Южна Полша след взрив на метан, предаде Ройтерс. Решението е взето, след като през изминалата нощ при поредна експлозия на метан бяха ранени 10 от спасителите, обясниха от кризисния щаб.

При първата експлозия в мината "Пнювек" в Павловице, Южна Полша, загинаха петима миньори. Седем души са блокирани на дълбочина от около 1000 метра.

Загинали и ранени при експлозия в мина в Полша

Концентрацията на метан в галериите се повишава и положението вече е много опасно, каза пред журналисти Томаш Цудни, изпълнителният директор на компанията "Ястшембска спулка венглова", собственик на мината. "Това е много трудно решение", но бе взето заради огромната опасност за живота на спасителните екипи, каза директорът. Сега планът е да се изолира частта от мината, в която са станали взривовете, за да може в останалата й част да се работи безопасно.

