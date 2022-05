Истински ужас изпита аржентинският тенисист Уго Карабели по време на участието си на "Ролан Гарос", пише gong.bg.

Той загуби от канадеца Феликс Оже-Алиасим с 0:6, 3:6, 4:6 сета в среща от втория кръг и се появи с разбито лице на пресконференцията след мача, което предизвика много въпроси от журналистите.

Оказа се, че Карабели е получил травмите след победата си с 3-2 над Аслан Карацев (Русия) през уикенда.

Camilo Ugo Carabelli passed out in the night after beating Karatsev and was found by his coach with blood all over his face. Only practiced one hour on his day off because of the pain (via @PuntoDBreak). Yesterday @josemorgado told me he saw wounds on his face. Now we know why. pic.twitter.com/7XILvRRD6b