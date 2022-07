Около 1500 пожарникари се бориха в неделя с множество горски пожари в централна и северна Португалия след тежка гореща вълна, което накара правителството да въведе „извънредно положение“.

Пожарите горят в няколко района от четвъртък, унищожавайки най-малко две къщи. В петък и събота пламнаха общо 250 пожара. Бедствието дойде след интензивна гореща вълна, при която температурите в страната достигнаха над 40 градуса по Целзий и се очаква да се повишат през следващата седмица.

Forest fires in Portugal have left 29 people injured, as temperatures are predicted to reach up to 45C (113F) in parts of the country from Tuesday https://t.co/NjEWVlVOOp

Португалското правителство обяви „извънредно положение“. Това е над режим на тревога, но под режим на бедствие и извънредно положение.

Here in Portugal the fire helicopter is picking up water from the swimming pool along the road from our holiday rental. There's a wildfire (almost out) just over the hill. After an anxious few hours, very grateful to the #bombeiros and feeling fortunate. pic.twitter.com/G8VtdAbn9D