Междуконтинентални ракети, роботи за дезинфекция и парче от Луната - в сряда Китайската комунистическа партия се похвали с плодовете на десетилетието на управление на президента Си Дзинпин преди ключова среща, на която се очаква да бъде удължено неговото управление.

Хиляди хора се стекоха на изложба в Пекин, посветена на "новата ера" на Си, броени дни преди партийния конгрес, на който се очаква политическият елит на страната да издигне Си за безпрецедентен трети мандат на власт.

Посетителите си правеха селфита до огромната междуконтинентална балистична ракета Dongfeng-41, способна да носи ядрено оръжие, пред входа на атракцията, разположена в дворцова зала от 50-те години на миналия век, проектирана от съветски архитекти.

Портретите на Си показват лидера, който връчва награди, поздравява бебе и е заобиколен от лъчезарни привърженици, облечени в традиционни дрехи.

Си Дзинпин: Пекин е готов да работи заедно с Русия, като „велики сили“

"Мислите на Си Дзинпин насочват икономическото строителство на нашата страна към героични постижения", гласи един от надписите.

Експонатите затвърждават посланието за триумфа на партията във всеки аспект на китайския живот - от сушени гъби в селскостопанска изложба до лунен образец и лабораторно отгледани диаманти, демонстриращи техническите постижения на страната.

"Толкова е грандиозно", каза пред АФП Уен, държавна служителка, която посети изложбата заедно със свои колеги по време на организираната от правителството обиколка за медиите. "Чувствам се горда от себе си като китайка."

Themed exhibition on China's great changes: Culture#China #culture #20thCPC

More pics: https://t.co/NvylMhJXzX pic.twitter.com/FYU0bFvjuD