Броят на загиналите при жестоката зимна буря, обхванала голяма част от САЩ по Коледа, нарасна до най-малко 61, съобщават официални лица.

Изпълнителният директор на окръг Ери Марк Полонкарц каза, че са докладвани още два смъртни случая в западния регион на Ню Йорк, който е понесъл тежестта на историческата буря.

Окръг Ери включва заснежения град Бъфало, откъдето са повечето жертви. Полонкарц каза, че 17 от 39-имата починали са открити навън, 11 са били в домове, четирима - в коли, други четирима са загинали, докато са почиствали сняг, а трима - заради невъзможността на екипите за спешна помощ да стигнат до тях навреме.

Police are looking to identify a man they've dubbed "Merry Christmas Jay," who they say saved lives in the historic storm in Buffalo, New York. https://t.co/ydKMrsVbFT — Maggy (@maggy0447) December 30, 2022

Съобщава се и за девет смъртни случая при автомобилни катастрофи, свързани с буря в Охайо. Загинали има и в поне половин дузина други щати.

Buffalo, New York was hit hard by the snow storm a few days ago which was so cold and so bad that some drivers froze to death in their cars. Not sure exactly what happened but that’s a shocking thing. pic.twitter.com/Qxkxf1Hjgy — Corby Waste (@MissionArtist) December 30, 2022

С покачването на температурите и топенето на снега властите в Ню Йорк изразиха опасения за възникване на наводнения, но те вероятно няма да бъдат фатални.

Roads have reopened in storm-besieged Buffalo as authorities continue searching for people who may have died or remain stranded after last week's blizzard. Mayor Byron Brown announced that the driving ban in New York's second-most-populous city was … https://t.co/Xw08cAL8Wv — Berkshire Eagle (@BerkshireEagle) December 30, 2022

Мнозина разкритикуваха реакцията на властите при борбата на Бъфало с бурята. Полонкарц нарече поведението им „смущаващо“ и подчерта, че забраната за пътуване, например, е била издадена след 9:30 ч. в петък сутринта, когато много хора вече били на път за работа.

Check out this new footage of the storm aftermath in Buffalo, New York! 🥶 pic.twitter.com/cfLgw1rVTK — WeatherNation (@WeatherNation) December 30, 2022

Бурята донесе необичайно ниски температури и в щати като Тексас и Флорида и предизвика хаос по летищата, като хиляди полети бяха отложени или отменени. Компанията Southwest Airlines, която отмени над 15 000 полета за осем дни заради срив в системите си за график, заяви, че очаква операциите й постепенно да се върнат към нормалното.

A massive winter storm swept across much of the US over Christmas weekend, killing at least 60 people with about half of them in Buffalo, New York. pic.twitter.com/zHQqJx8dGI — Metro (@MetroUK) December 29, 2022