Трима души загинаха, а 9 са в неизвестност, след като лодка се преобърна край бреговете на Калифорния. Плавателният съд с 16 души на борда е подал сигнал за бедтсвие близо до Дел Мар, северно от Сан Диего, около 6:30 ч. сутринта местно време, заяви говорител на бреговата охрана на САЩ, цитиран от АФП.

„Бреговата охрана в момента издирва 9 изчезнали лица край бреговете на Дел Мар, Калифорния. Търсенето започна след получаване на съобщение за преобърнат плавателен съд“, се казва в изявлението.

