България отвори нова глава в съвременната си история като направи последните две стъпки за влизането си в еврозоната. Страната ни вече е окончателно приета след гласуването в Европейския парламент в Страсбург и Съвета по икономически и финансови въпроси в Брюксел. Минути след оповестяването на новината не закъсняха и първите реакции на политиците у нас.

ИСТОРИЧЕСКО ФИНАЛНО „ДА”: България е 21-вият член на еврозоната

Министър-председателят Росен Желязков поздрави България по случай официалното приемане на страната в еврозоната. По думите му правителството е ангажирано с плавен преход към единната европейска валута.

"Успяхме! От 1.1.2026 г. България официално ще приеме еврото. Благодарим на институциите, партньорите и всички, чиито усилия направиха този важен момент възможен. Правителството остава ангажирано с плавен и ефективен преход към еврото в интерес на всички граждани", написа в социалната мрежа X премиерът.

We did it! As of 1.1.2026, Bulgaria will officially adopt the euro.We thank all institutions, partners and everyone whose efforts made this landmark moment possible. The government remains committed to a smooth and effective transition to the euro in the interest of all citizens.