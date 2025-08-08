МВР очаква повече злоупотреби с единната валута, докато се подготвяме за приемането ѝ. Темата коментира в ефира на NOVA директорът на столичната полиция главен комисар Любомир Николов.

Само преди дни ведомството разкри фалшиви банкноти на стойност 10 хиляди евро. Това е причината органите на реда да призовават хората да внимават, когато обменят валута, и да не се доверяват на мними предложения при покупка и продажба.

Как да разпознаем фалшивите евробанкноти

"Ние сме получавали сигнали от банки, в които отделни служителки са се заблуждавали и са приемали фалшиви банкноти. Дано не съм лош пророк, но мисля, че определени групи лица, занимаващи се с този тип престъпления, ще опитват да ходят в по-малки населени места и да изпробват късмета си при хора, които не са добре запознати с вида на евробанкнотите. Ще се опитат да бъдат животновъди, като им закупуват животните, земеделци, които да им закупят земите. Така ще ги вкарат в големи заблуди и ще им нанесат сериозна материални щети", предупреди Николов.

Редактор: Цветина Петкова