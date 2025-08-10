В Пещера стартира третият етап на престижната колоездачна надпревара "Тур дьо Франс" за любители. Началото на състезанието беше дадено в центъра на града.

Най-високата точка, която ще достигнат колоездачите, е на 1350 метра надморска височина при курорта „Свети Константин“, след което ще продължат по Панорамния път на язовир „Батак“ и ще се спуснат в дефилето през град Батак до изходната точка град Пещера.

"Дистанциите в неделя са две - 112 и 58 километра. В по-дългата са се записали над 480 състезатели, а в по-кратката - 680 души". Това обясни в „Събуди се” организаторът на Etape Bulgaria by Tour de France за любители Даниел Дуков.

Началникът на отдел "Младежки дейности" към Община Пещера Силвия Връбчева посочи, че за града и региона това състезание е повод за гордост. "Радостни сме, че сме домакини на събития от този ранг. Състезанието съчетава туризъм, традиция и… забавление".

