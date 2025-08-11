България остава в плен на пожарите. Големи огнища има все още в два региона - край Сунгуларе и в Пирин. В Югоизточна България все още има тлеещи огнища навътре в гората. Пожарът вече е овладян, но над 14 хиляди декара смесена гора и лозови масиви са унищожени.

Край Сунгурларе бяха изорани специални просеки, за да могат огнеборците да стигнат до огъня. Той гори на два фронта - до селата Бероново и Скала. На пожарникарите и горските помага и въздушни техника - американски "Блекхоук" от политона в Ново село. Шведските самолети са пренасочени към Пиринско.

Огнената стихия край Сунгурларе изпепели над 10 000 дка гори и лозя

Пожари и в другия край на страна - в Пирин, край Сандански и Струмяни. Районите, където тлеят огнищата, са труднодостъпни и няма възможност за гасене с техника, затова то се прави само ръчно.

"Пламнал е боров масив и малко трудно се гаси на ръка. Поради тази причина днес ще ползваме и въздухоплавателно средство - хеликоптер от базата в Ново село. На този етап считаме, че е достатъчно, ако има второ - ще си пречат да работят. Не е толкова голям фронтът. Отделно, прогнозата е по-благоприятна за нас. Вчера имаше 30-40 км/ч вятър. Днес го дават до 7-8", посочи директорът на РДПБЗН старши комисар Николай Николаев.



Според кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов посочи, че община с 26 населени места е крайно необходимо Сунгурларе да има пожарна служба. "При всички случаи много по-рано щеше да се реагира, защото колегите докато дойдат от Карнобат до Сунгурларе... това време понякога е много важно", смята той.

Пожарът в Пирин отново се разгоря, огънят се насочва към природния парк

В Пиринско се възобновиха няколко огнища на пожарите - край Сандански и край Струмяни. Огънят бавно върви към териториите на Национален парк "Пирин", които са труднодостъпни и гасенето там би било много по-сложно. На терен работят хеликоптер "Кугър", заедно с двата шведски самолета, за да спрат огъня да навлезе в парка.

Според директора на ДГС Струмяни Иван Ризов едното огнище е почти на границата с Националния парк. "Развитието на пожара не предполага опасност за населените места. Има дълбок слой мъртва горска постилка, който тлее и под земята огнищата се развиват - по корените", обясни Ризов.