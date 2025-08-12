Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на пресконференция в Белия дом, че ще се опита да върне част от територията на Украйна по време на срещата си с руския президент Владимир Путин. Според Тръмп Русия е окупирала големи части от украинската територия и ще са нужни отстъпки от страна на Киев, за да се стигне до мир.

Малко преди изявлението на американския президент беше потвърдена позицията на европейските лидери, че граници не могат да бъдат променени чрез сила. Очаква се Доналд Тръмп и Владимир Путин да се срещнат в Аляска този петък. Какво ще се случи тогава коментираха в ефира на "Твоя ден" по NOVA NEWS бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и експертът по сигурност и бивш заместник - министър на отбраната Румен Кънчев.

"Има една африканско-арабска пословица "Ако не си поканен на масата, значи си част от менюто". Което означава, че явно Украйна ще бъде част от менюто, което ще трябва да бъде разпределено. И това ще е основната тема на разговорите", твърди Керемедчиев.

Според него тази среща ще бъе по-скоро провал.

"Снощното изказване на Тръмп беше отново връщане в първоначалният му изказ, който той имаше. Нападки срещу Зеленски, че той е започнал войната, че имало решение на тяхната рада за военни действия. Това означава, че Русия няма да направи никакви отстъпки и отново ще има договорка, която по никакъв начин няма как да бъде приета от Украйна", поясни бившият заместник-министър на външните работи.

По думите на проф. Кънчев е време да за мирен изход от ситуацията.

"Инициативата на Тръмп за мен е положителна. Доста народ беше изтребен от двете страни и конфликтът ескалира. Онова, което е добро, е, че тази ситуация сплотява още повече европейците. Виждаме вчера декларацията на външните министри на Европейския съюз. Днес те поискаха среща с Тръмп. Тоест връща се към една друга традиция от миналото, при която винаги американският президент, когато е имал среща със съветския ръководител или с китайския, той е провеждал сериозни консултации с европейските си съюзници", допълни той.

"Европа се бори за себе си, тъй като Украйна е част от нея и загубата на Украйна е загуба за Европа. Тръмп има един много ефективен ход в тази среща. Той трябва да постави срещата си с Путин на широка геостратегическа, а не геополитическа рамка, на която се водят сегашните приказки в медии и така нататък", каза още Кънчев.

