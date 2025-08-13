Махалата в мъглижкото село Зимница се превърна във филмова площадка, а жителите ѝ станаха актьори. Местни младежи решили да направят сериал за живота там, който се снима с телефон, разпространява се в интернет и се превръща в истински хит.

„Вместо да вършат пакости, младежитеправят филм” – такива са част от коментарите за продукцията. В следващия епизод, който се снима тази седмица, ще има и музика – рап от махалата.

Режисьор на филма е Таньо Иванов. Започва да снима сериала като ученик, а вече е студент.

„Събрахме се няколко момчета и от скука започнахме да си измисляме някакви сцени и да снимаме. Получи се доста добре”, коментира той.

Идеята идва от известен турски сериал, но момчетата измислят свой собствен сценарий за битката между доброто и злото.



„Правим това, което можем - от сърце. Това си остава един спомен за нас”, каза още Таньо.



А в сериала от село Зимница ще има и авторска музика. „Започнах да рапирам и да играя в сериали”, обясни изпълнителят Наско Звездата.

