Правителството планира да учреди национален фонд, който да координира дейностите по изграждане и налагане на единен бранд на България в чужбина. Това ще стане със специален закон, а фондът ще се казва "България днес и утре". Това става ясно от приета от Министерския съвет на 11 август законодателна програма за периода юли - декември 2025 г., съобщи "24 часа".

Фондът ще разработва и внедрява единна концепция за представяне на страната на международно ниво, като осигурява устойчива финансова рамка. Издръжката на фонда ще е чрез държавния бюджет, но и от публично-частни партньорства, спонсорства, дарения и европейски фондове, е отбелязано в краткия текст на решението за законодателната програма.

"България днес и утре" ще има надзорен съвет, изпълнителен директор, регионални и чуждестранни офиси, пише също в решението.

Сред мотивите за създаването му е посочено, че единното звено може да реши проблема с некоординираните и често противоположни инициативи за представяне на България като туристическа дестинация от различни институции и частни лица. Затова органът трябва да отговоря за провеждането на координирана стратегия, да следи за интелектуалните права и да промотира България по света, не само като туристическа дестинация, а и като място за инвестиции.

Според решението законопроектът за създаването на фонда трябва да е готов през септември и да мине на съгласуване найкъсно през октомври, когато да се внесе в Министерския съвет. Отговорник за инициативата е министърът на туризма Мирослав Боршош.

