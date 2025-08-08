Нови туристически такси, фокусирани върху климата, може да се окажат ключът към опазването на някои от най-предпочитание дестинации в света. Следващата ни ваканция може да поскъпне и причината няма да е само инфлацията. По целия свят все повече дестинации въвеждат нови такси, носочени към опазването на климата. Те се прилагат върху нощувки в хотели, билети за фериботи, както и за вход в национални паркове и други защитени територии.

Въпреки че допълнителните разходи за пътуване може да изглеждат досадни, тези нови такси могат да помогнат за това любимите ни места да оцелеят в свят на повишаващи се нива на моретата, рекордни горещини и природни бедствия.

Примери от света: Как работят тези такси

През август 2023 г. горски пожари опустошиха историческия град Лахайна на Хаваите, в сърцето на остров Мауи. Разпалвани от суша и ураганни ветрове, пламъците отнеха живота на 102 души и унищожиха над 2000 сгради. Така пожарът се превърна в един от най-смъртоносните в историята на САЩ, свързан с климата.

През януари 2024 г. Гърция замени досегашната такса за нощувка с „такса за устойчивост спрямо климатичната криза“. Пътуващите вече плащат между 0,50 и 10 евро на вечер, в зависимост от категорията на хотела и сезона, като има допълнителни такси до 20 евро на човек за популярни острови като Миконос и Санторини през пиковите периоди. Очакванията на правителството са да събира по 400 милиона евро годишно, които ще бъдат насочени към подобряване на водната инфраструктура, предотвратяване на бедствия и възстановяване на екосистеми.

Бали въведе такса от 150 000 рупии за международни туристи през 2024 г., която е предназначена за опазване на околната среда. Малдивите налагат “Зелена такса” за всяка нощувка още от 2015 г., но я удвояват през януари тази година, като повечето хотели и курорти вече таксуват 12 долара на човек на вечер. Приходите се насочват към управляван от правителството фонд за управление на отпадъци и устойчивост на крайбрежието.

В Нова Зеландия международната туристическа такса, въведена първоначално през 2019 г., почти се утроява през 2024 г. и достига около 100 новозеландски долара. Събраните средства подпомагат природозащитни дейности и изграждане на устойчива туристическа инфраструктура в цялата страна.

Прозрачност и доверие: Ключът към успеха

В сравнение с общите разходи за пътуване, тези такси често са скромни. Ако се управляват правилно, тяхното въздействие може да бъде преобразяващо. Според д-р Рейчъл Додс, която е професор по управление на туризма в Техническия университет в Торонто, това, което придава истинска стойност на тези такси, е начинът, по който комуникират с местните жители и туристите.

„Туристическите такси могат да бъдат лесен източник на допълнителни приходи за подкрепа на устойчиви или климатични инициативи, но прозрачността е от съществено значение, за да се гарантира, че средствата наистина отиват за тези цели“, казва тя.

На някои дестинации тази прозрачност вече съществува. Малдивите публикуват месечни доклади по Зеления фонд, в които подробно се описва как приходите от таксата се разпределят за защита на крайбрежието, преработка на отпадъци и достъп до вода.

Туристическата такса в Нова Зеландия е придружена от годишни отчети за резултатите. В тях се посочва какви проекти са избрани, финансирани и завършени. Пример за това е възстановяването на пътеките в Катедрал Ков, повредени от бури, както и големи инвестиции в националната мрежа от веломаршрути, включително обновления, поддръжка и подобрения за устойчивост към климатични промени.

Хавай също работи върху по-голяма яснота относно това как ще се използват новите туристически такси. След пожарите в Лахайна щатът създава Консултативен екип по климата (CAT), който публикува доклад от 60 страници, очертаващ възможни действия за устойчивост и източници на финансиране с цел прозрачност и изграждане на обществено доверие.

„Благодарение на изчерпателните данни, които представихме – включително проучвания сред жители от цял щат, анализ на потенциалните климатични последици и мащабна работа с експерти в областта на климатичната устойчивост, се постигна благоприятно обществено мнение за климатичната такса“, казва председателят на Консултативния екип по климата Крис Бенджамин.

Как туристите приемат новите такси?

Проучвания показват, че туристите са склонни да допринасят, стига да знаят, че средствата ще бъдат използвани по предназначение. Според Доклада за устойчиво пътуване на Booking.com за 2024 г. 75% от пътуващите по света заявяват, че искат да пътуват по-устойчиво през следващата година, а 71 на сто споделят, че се надяват да оставят местата, които посещават, в по-добро състояние, отколкото са ги заварили.

Друго проучване на Euromonitor от 2023 г. показва, че почти 80% от туристите са готови да платят поне 10% повече, ако пътуването е устойчиво.

Туризъм с отговорност: Новият социален договор

В своята същност нарастването на туристическите екотакси не е просто въпрос на финансиране, а опит за пренаписване на социалния договор за пътуване. Тези скромни такси отразяват нещо много по-голямо - преход от туризъм като консумация към туризъм като сътрудничество. Насочваме се към бъдеще, в което пътешествениците не просто посещават дадено място, а поемат споделена отговорност за неговото съхранение.

Да, следващото ви пътуване може да е малко по-скъпо, но тези допълнителни 10 долара или 20 евро може да помогнат за запазването на тези дестинации за бъдещите поколения.

Редактор: Станимира Шикова