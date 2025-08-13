Съдът задържа под стража мъж, опитал да открадне бус в района преди летище „Васил Левски“. Искането е на Софийска районна прокуратура.

Мъжът с инициали И.В. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 11 август около 10,40 часа пред магазин в София отнел противозаконно чужд товарен автомобил. Обвиняемият се качил в автомобила и го подкарал, докато служители зареждали магазина със стоката от буса. Ключовете били на таблото, единият служител бил в магазина, а другият - в товарния отсек и успял да скочи, когато бусът тъкмо тръгвал. Впоследствие, в рамките на 30 минути, превозното средство е открито и блокирано от полицията в района преди летище „Васил Левски“.

Първоначално мъжът беше задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се съгласи с доводите на наблюдаващия прокурор и наложи на мъжа постоянен арест.

Мярката за неотклонение подлежи на протест пред Софийски градски съд.

