След кратко преследване Столичната полиция предотврати кражба на бус със стока. На място е задържан и мъжът, шофирал превозното средство. Това заяви на брифинг заместник-началникът на Пето районно управление Илия Кузманов.

Снимка: Георги Димитров, NOVA

В 10:50 часа е получен сигнал на тел 112 за противозаконно отнемане на бус, зареждащ със стока. Ключовете били на таблото, единият служител бил в магазина, а другият - в товарния отсек и успял да скочи, когато бусът тъкмо тръгвал. Впоследствие, в рамките на 30 минути, превозното средство е открито и блокирано от полицията в района преди летище „Васил Левски“.

Собственикът на буса и стоката Йордан Марков благодари на полицията за бързата реакция. Той добави, че за пръв път се случва такъв инцидент, като според него задържаният има психични проблеми. Стоката е бързооборотна – цигари, алкохол и други. Марков каза, че не допуска някой от служителите му да е свързан с опита за кражба.

Снимка: Георги Димитров, NOVA

Задържан за случая е мъж на около 35 години, познат на полицията за подаване на неверни сигнали на спешния телефон.

