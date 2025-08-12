Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу 37-годишния мъж, опитал да открадне бус със стока на летището в София в понеделник. Според разследващите, докато служители зареждали магазин от паркирания автомобил, обвиняемият се качил в него и потеглил.

Мъж опита да задигне бус със стока от софийското летище (СНИМКИ)

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда затвор от една до осем години.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Очаква се в Софийския районен съд да бъде внесено искане за постоянен арест.

Редактор: Стажант