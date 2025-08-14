Жълт код за силен вятър обяви НИМХ за четири области на страната в петък. Той важи за Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали, където поривите ще достигат до 80 километра в час. Вълнението на морето на места ще достига до четири бала.

Над останалата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, с максимални температури между 30 и 36 градуса, за София - около 32.

По Черноморието ще бъде слънчево, с температури в интервала 28-29 градуса и температура на морската вода около 28 градуса.

В планините ще преобладава слънчево време, с умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24 градуса, а на 2000 метра - около 19.

Редактор: Габриела Винарова