След тежката катастрофа в четвъртък, когато 18-годишен младеж с АТВ помете три деца и трима възрастни в "Слънчев бряг" , близките на пострадалите разказват какво е тяхното състояние днес.

35-годишната жена и 4 -годишното ѝ дете, ранени в „Слънчев бряг”, все още са в критично състояние и с опасност за живота. След инцидента те бяха настанени в реанимация на бургаската болница.

„Снаха ми и племенникът ми са с черепно-мозъчна травма и смачкан гръден кош. Още са в медикаментозна кома. От болницата ни казаха, че могат да ни дадат повече информация около 17 ч. днес. Голямото ми дете - на 12 години, е с комоцио и множество охлузвания. Малката е със счупено стъпало”, каза Юлиян Здравков, роднина на пострадалите.

По думите му бащата на извършителя е полицай в Несебър, а майка му работи в съда. Той смята, че на момчето не са взети кръвни проби след инцидента. От Окръжния съд в Бургас обаче заявиха, че майката на младежа "не е служител или магистрат в съдебната система". По информация на NOVA и двамата родители работят в системата на МВР.

Самоличността на младежа все още не е разкрита. Знае се само, че е тестван за алкохол и наркотици. Полевите тестове са отчели отрицателни резултати.

Бащата на пострадалата жена – Йордан Соколов, заяви, че се прикриват подробности по случая и настоява да се вземат стриктни мерки за безопасността на пътищата. Той припомня, че това не е първият случай на тежка катастрофа с подобно превозно средство.

Мениджърът на хотела, в който 18-годишният водач се е блъснал, е изгледал записите от камерите. Младежът помел и негов служител.

„Нашият колега е със счупен таз и е възможно да се наложи оперативна интервенция. На записи от камери се вижда как момчето с превозното средство взима завоя, качва се на тротоара и помита минаващото семейство. Не се вижда спирачен път. Според мен причините са техническа неизправност или човешка грешка. Телата на семейството бяха по цялата поляна. Нашият служител също лежеше в безпомощно състояние”, добави Караилиев.

„В Районна прокуратура- Бургас се наблюдава досъдебно производство за ПТП с пострадали повече от едно лице. Прокуратурата е подписала обвинение на водача за нанасяне на средни телесни повреди. Законодателят предвижда наказание при особено тежък случай – лишаване от свобода от 2 до 10 години”, това заяви на брифинг районният прокурор Мария Маркова.

По нейни думи в хода на досъдебното производство са назначени необходимите експертизи, установяващи причините за възникване на катастрофата, както и приобщените записи от наблюдателните камерите. Извършва се и проверка на превозното средство, изискани са и необходимите разрешителни за управлението му.

Тя уточни, че младежът е правоспособен водач, получил е своето удостоверение за управление на МПС в началото на годината.

„Съобразно събраните доказателства , вероятно ще бъде взета мярка „задържане под стража” за 72 часа, съответно с искане за постоянна такава мярка от Районен съд –Несебър”, каза още Маркова.

Тя добави, че показания е дала и приятелката на водача, с която той бил заедно в курортния град.

„Това, че родителите му са полицейски служители не е от значение. Няма вмешателство или прикриване на доказателства. Законодателството определя, че ако показателите на полевите тестове са отрицателни, то не е нужно да бъде взимана кръв за анализ, освен ако той самият не пожелае”, посочи комисар Марин Димитров - директор на "Охранителна полиция и КАТ" при ОД на МВР – Бургас.

