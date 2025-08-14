Младеж с АТВ помете няколко възрастни и деца на тротоар в „Слънчев бряг”, след което се заби във фасада на хотел, като рани още един човек. Всички са настанени в болницата в Бургас, като жена и 4-годишното ѝ момченце са в критично състояние.

Инцидентът е станал в ранния следобед. 18-годишно момче от Несебър наело мощното електрическо превозно средство и го подкарал по алеята в курорта. Изгубил контрол и за да избегне удар с насрещно движещ се автомобил, се качил на тротоара. Там блъска 35-годишни съпрузи от Пловдив заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Според близките на пострадалите ударът е бил много тежък.

„Снаха ми е най-тежко пострадала, племенникът ми също. Големите чакаха рентген”, сподели Юлиян Здравков.

„Жената и едно от децата бяха почти в безсъзнание”, разказа Ивайло Димитров, служител на хотел.



Пред разследващите младият мъж обяснил, че му отказали спирачките. Служителят на фирмата, която е отдала АТВ-то под наем, също беше разпитан.

Тестовете за алкохол и наркотици са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.