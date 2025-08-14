Двама души загинаха, а други двама бяха ранени при тежка катастрофа, станала на пътя между видинските села Куделин и Връв в нощта срещу четвъртък.

Към мястото незабавно се насочили екипи на полицията. Изяснено било, че при движение с несъобразена скорост от град Брегово в посока Ново село, излизайки от десен завой, 23-годишен бреговчанин изгубил контрол над лекия си автомобил. Колата поднесла, преминала през пътното платно от ляво надясно и се блъснала последователно в две дървета.

На място загинал 20-годишен младеж, който пътувал на предната дясна седалка. Водачът – с множество травми, е починал по-късно във видинската болница. Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимация.

Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по случая досъдебно производство.