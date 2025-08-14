Тежка катастрофа между две коли край Пазарджик. Има загинал, научи NOVA. Пътният инцидент е станал тази сутрин на пътя между селата Звъничево и Ковачево.

Катастрофа на пътя Бургас - "Слънчев бряг" взе жертва

Пострадали са двамата водачи. Починалият е на 37 години и е от село Мало Конаре. Шофьорът на другия автомобил е откаран в болница в Пазарджик с опасност за живота.

По предварителни данни челно са се сблъскали два автомобила. Вследствие на удара един човек е загинал на място, а двама са ранени. Към мястото незабавно са били изпратени екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. От полицията съобщиха, че докато трае огледът, пътя между Звъничево и Ковачево е затворен. Обходен маршрут е въведен през село Ковачево.