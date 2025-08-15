Новините на NOVA България Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Новините на NOVA (15.08.2025 - следобедна) Начало България Новините на NOVA (15.08.2025 - следобедна) Начало Новините на Нова – емисии Новините на NOVA (15.08.2025 - следобедна) Новините на NOVA (15.08.2025 - следобедна) 15 август 2025 16:24 Спортни новини (15.08.2025 - обедна) Новините на NOVA (15.08.2025 - обедна) Новините на NOVA (15.08.2025 - 9.00) Новините на NOVA (15.08.2025 - 8.00) Новините на NOVA (15.08.2025 - 7.00) Новините на NOVA (14.08.2025 - лятна късна) Гледайте цялата емисия Редактор: Методи Георгиев Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Съдът остави за постоянно в ареста адвокатския сътрудник от Казанлък Пожар избухна в Старозагорско АПИ обезопаси всички 36 рискови пътни отсечки (СНИМКИ) Бус с дини счупи бариерата на общината в Казанлък Специализирана полицейска операция за съмнителни книжки в София Двама души изчезнаха в морето край "Слънчев бряг" Състезателка от Русе стана номер едно в света по авиомоделизъм Прогноза за времето (15.08.2025 - следобедна) Задържаха мъж, подал фалшив сигнал за атентат на летището в София Борис Бонев и областният управител на София в спор за държавните имоти в столицата Шофьорка с 2,96 промила блъсна пешеходка и две паркирани коли в Перник Заловиха мним кинезитерапевт, предлагал нелегални услуги в Пловдив Започват проверки на шофьорите в ромските махали в София Борислав Гуцанов: Наш приоритет е майчинските за втората година да достигнат около размера на минималната заплата Стефан Бакалов от Агенция „Митници“ в „Телеграфно подкастът": Разследват се и други дипломатически лица за връзка с кокаиновия канал Годишната инфлация за юли е 5,3% Създадоха електронна система за имунизациите КНСБ: Разлика до 100% между цените на едро и дребно в малката потребителска кошница Тирове и микробус се удариха на Северната тангента в София, движението е блокирано Бойко Борисов: Група леви партии, начело с президент популист, бранят рушащи се държавни имоти Министерството на икономиката с насоки за правилно обозначаване на стоките в двете валути Моментът, в който кола се вряза в прозореца на автобус в София (ВИДЕО) Какво се очаква от новия политически сезон тази есен Двама мъже се удавиха в морето край Ахтопол и Свети Влас Обвиниха пиян шофьор, блъснал и ударил полицаи в Банско Пазар под контрол? Опасения от липса на стоки и спад в конкуренцията заради новия закон 3 месеца с рибена кост в езика: Как лекари от Пловдив спасиха живота на мъж с тежки усложнения (СНИМКА) Изслушват кандидатите за членове на КПК след седмица Психология на еврото: Как българското общество приема новата валута Хоум офис за родители на малки ученици: Полезна мярка или предизвикателство за бизнеса Продължава битката с големия пожар в Пирин Горещо и пожароопасно време през уикенда Гасиха рамо до рамо: Доброволци и пожарникари спряха огнения ад в Сунгурларе Реорганизират движението на „Дунав мост“ при Русе Адвокати оспорват справедливостта на новите наказания за шофьорите Сондажи и ремонт на мрежата: Как ще се реши водната криза в Плевен Близки на тежко ранените при катастрофата с АТВ подозират прикриване на обстоятелства около инцидента Товарен влак с дизелово гориво пламна край Симеоновград (ВИДЕО+СНИМКИ) Кола се вряза в автобус в София, има загинал и тежко ранени. Шофьорът - с книжка от две седмици и 6 фиша (ВИДЕО) Прогноза за времето (15.08.2025 - сутрешна) Отбелязваме един от най-големите християнски празници - Голяма Богородица Заседание на работната група за въвеждане на еврото Заловиха миниван с нелегални животни за клане, БАБХ ги евтаназира Терзиев възложи изготвяне на карта с водоизточници в столицата, които могат да се използват при пожари Шофьор заспа зад волана и помля 4 коли на паркинг във Варна (СНИМКИ) "Български пощи" отговарят за обмяната на левове в евро там, където няма банкови клонове Улица в Божурище се оказа с бариера, таксуват коли и пешеходци за преминаване На фона на жегите: Все повече пострадали заради инциденти с газови бутилки ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА