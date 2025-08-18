Снимка: БГНЕС
Фермерите ще бъдат компенсирани за загуби на нереколтирана селскостопанска продукция
Министърът на земеделието и храните Георги Тахов свиква извънредно заседание на Държавен фонд „Земеделие“ за одобрение на помощите за пострадалите стопани вследствие на щети, причинени от пожарите.
Фермерите ще могат да бъдат компенсирани за загуби на нереколтирана селскостопанска продукция, животни, пчелни семейства и фураж.
Помощта ще се предоставя на база констатирани щети, като към момента експертни комисии извършват огледи и установяват пораженията по стопанствата. Максималният размер на подпомагане, който един земеделски стопанин може да получи за три години, е 50 хиляди евро.Редактор: Цветина Петкова
