От снощи в казанлъшкото село Средногорово издирват 78-годишна жена. Баба Кръстина отглеждала малко стадо и го изкарвала на паша, но снощи не се прибрала в обичайното време. Животните обаче се върнали, което притеснило жителите на селото.

Според запознати кучетата на баба Кръстина не са се прибрали и предполагат, че са при нея някъде в Средна, гора, където се намира селото.

Те веднага отправили сигнал към кмета и полицията. Въпреки силния дъжд днес е в ход издирвателна операция, в която се включват жители на селото, доброволци и полиция. Призивът е да се включат и още доброволци.