Снимка: iStock
-
Описват щетите след големия пожар в Българово
-
Катастрофи с тирове блокираха движението по „Хемус” и в двете посоки
-
Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола, е на командно дишане
-
Какви са версиите за инцидента, при който дете загина след падане с парашут в Несебър
-
Катастрофа между тир и автобус на входа на София
-
„Морска администрация” за инцидента в Несебър: Атракционът е минал през проверка в края на юли
Състоянието на нея и детето ѝ остава критично
Остава критично състоянието на 4-годишното дете и майка му, прегазени от електрическо АТВ в „Слънчев бряг”. Според техни близки на 34-годишната жена вчера е направена нова операция, но и двамата са с опасност за живота.
Прокуратурата оспорва домашния арест за шофьора, блъснал петима в Слънчев бряг
Заради съмнения в безпристрастното разследване на инцидента, при който 18-годишен син на полицейски служители прегази на тротоара жена, три деца и служител на хотел, който е със счупен таз, в петък е насрочен протест пред съдебната палата в Бургас. По-късно същия ден прокуратурата ще протестира домашния арест на 18-годишния Николай Бургазлиев.
Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг"Редактор: Габриела Винарова
Последвайте ни