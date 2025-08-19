Остава критично състоянието на 4-годишното дете и майка му, прегазени от електрическо АТВ в „Слънчев бряг”. Според техни близки на 34-годишната жена вчера е направена нова операция, но и двамата са с опасност за живота.

Прокуратурата оспорва домашния арест за шофьора, блъснал петима в Слънчев бряг

Заради съмнения в безпристрастното разследване на инцидента, при който 18-годишен син на полицейски служители прегази на тротоара жена, три деца и служител на хотел, който е със счупен таз, в петък е насрочен протест пред съдебната палата в Бургас. По-късно същия ден прокуратурата ще протестира домашния арест на 18-годишния Николай Бургазлиев.

Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг"

Редактор: Габриела Винарова