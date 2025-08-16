Снимка: Цеца Алексова, NOVA
-
Евакуация в Българово заради голям пожар (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар. Трима продължават да се борят за живота си
-
Над 100 метра жп релси унищожени след дерайлиране на влак с гориво край Симеоновград
-
26 загинали, десетки ранени и десетилетия болка: Катастрофата, за която не се говореше
-
Шофьор с книжка от 2 седмици, 6 фиша и 150 км/ч – една смърт и много въпроси
-
САМО ПО NOVA: Говори собственикът на автомобила, врязал се в автобус в София
Близки на пострадалите призоваха министърът на вътрешните работи да започне проверка
Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг". Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния мъж, който в четвъртък прегази петима души на тротоар. Обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. На младежа беше наложена и мярка за неотклонение „задържане под стража” за 72 часа. Петима души, от които три деца са в болница.
„Вчера лекарят ни каза: „Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам”. Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Тя има същото така мозъчна течност около устата. Детето има кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме още време”, каза Юлиан Здравков, роднина на пострадалите.
След трагичния инцидент с АТВ: ОФК Несебър с позиция за своя юноша
Според него няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.
Последвайте ни