Правителството предприема спешни мерки за справяне с безводието в Плевен. Ще бъде създаден кризисен щаб, който ще започне обсъждане необходимите действия на терен. Това съобщи преди правителственото заседание премиерът Росен Желязков.

"Община Плевен ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма, като ще получи пълна политическа подкрепа от правителството за това да преструктурира предложенията и да ги насочи преимуществено към изграждането на ВиК инфраструктура. Възложена e процедура за изграждането на пречиствателна станция, ВЕЦ и довеждащ водопровод на язовир "Черни Осъм". Правителството подкрепя преструктурирането за изграждането на ВиК инфраструктура. Предвид огромните загуби по системата, липсата на валежи и използването на питейна вода за непитейни цели, ще вложим административен и финансов ресурс за преодоляване на проблемите. Ще започне проектиране на проблемните участъци и търсене на нови водоизточници", съобщи министър-председателят.

Общинският съвет в Плевен се събира днес на извънредно заседание заради водната криза. В дневния ред е предвидена една единствена точка. Тя е за избиране на кризисна временна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен.

Преди седмица кметове, областни управители на Плевен и министър Иван Иванов се срещнаха в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да търсят решение на критичната ситуация с безводието. В разговора участва и ръководството на местния ВиК холдинг. Междувременно енергийният регулатор обяви, че започва проверки на ВИК дружества в страната заради сигнали за системно безводие.

ВиК холдингът и ВиК операторът, съвместно с Общината, следва да започнат в ускорени срокове проектиране на всички проблемни участъци, където водопроводната мрежа в Плевен е в най-лошо състояние, като предложат и търсенето на нови водоизточници, каза още Желязков. Възложил съм на областния управител да свика кризисния щаб, а от страна на министрите на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите, и на земеделието и храните да се командироват на терен експерти, които да участват в работата на кризисния щаб, и да ми се докладва на седмична база, заяви Росен Желязков.

От дни Плевен е без вода заради авария на магистрален водопровод. Това е трето поредно лято, в което плевенчани са с режим на водата.

"Започват сондажи за нови водоизточници в града. Водата ще бъде изследвана за питейна годност. През септември започва подмяна на ВиК мрежата в спешен порядък. Плевен има нужда на 800 литра на секунда, дебитът е силно намалял. Градът трябва да премине цялостен ВиК воден цикъл, ще отнеме около 2 години цялостната подмяна. Ще се започне от най-пострадалите от безводие квартали", съобщи кметът Валентин Христов.

От ВиК-Плевен увериха, че се прави всичко възможно да се акумулират водни количества за стабилизиране на водоподаването в града и региона и се търсят алтернативи за нови водоизточници.

Междувременно стотици излязоха на протест в неделя вечер срещу безводието. Те затрупаха входа на местната администрация с празни туби за вода.

