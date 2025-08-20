-
-
-
-
-
-
Пожарът е ликвидиран в рамките на 20 минути
Два екипа на РСПБЗН Сливен ликвидираха за минути пожар, възникнал на покрив с фотоволтаици в текстилна фабрика в град Сливен.
Сигналът е получен в 14:02 ч. Към мястото незабавно са изпратени 2 екипа. Пожарът е овладян много бързо и е ликвидиран в рамките на 20 минути. Няма пострадали.
Работниците са били изведени от помещенията преди пристигане противопожарните екипи. Причинени са материални щети - унищожени са 300 кв. м. от облицовката на покривната конструкция. Причината за пожара и нанесените щети са в процес на установяване.
