Предприемат се спешни мерки за справяне с водната криза. Парламентарната комисия по околната среда и водите се събира на извънредно заседание. Редица населени места са на воден режим в разгара на лятото, а нивото на някои язовири остава ниско заради седмиците без сериозни валежи.

Безводието в Плевен: Кризисен щаб ще решава проблемите с ВиК инфраструктурата



Правителството вече свика Кризисен щаб заради проблема в Плевен. Кабинетът възложи на областния управител на града да докладва всяка седмица.



А Министерството на регионалното развитие работи по изготвяне на подробен устройствен план и инвестиционно проучване за изграждането на язовир „Черни Осъм“, на пречиствателна станция за питейни води, както и на водноелектрическа централа и довеждащ водопровод за справяне с кризата.

Пеевски настоя за спешни действия за трайното разрешаване на водната криза

Комисията беше свикана по идея на „ДПС- Ново начало”.

Редактор: Дарина Методиева