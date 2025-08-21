"Пожарът в Сливница е локализиран, скоро ще бъде напълно изгасен", каза пред журналисти старши комисар Георги Иванов от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – София.

Той допълни, че ситуацията е изцяло под контрол и хората, които живеят в района, не бива да бъдат притеснени. Общо шест екипа са на място, като те работят по целия периметър на пожара, за да се избегне евентуално рзпространение.

Пожар в бившето кино „Възраждане“ в София

Припомняме, че пожарът избухна в района на „Войнишка махала”, в близост до гора при местния гробищен парк.

Сигналът за пожара беше получен около 12:40 часа днес.

По искане на областния управител на Софийска област беше задействана и системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Редактор: Цветисиана Костова