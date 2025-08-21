С мярка „задържане под стража“ остават двама от служителите на фирмата, организирала парасейлинг атракцията в Несебър, при която загина 8-годишният Иван. Това реши съдът след изслушване на обвиняемите. Постоянен арест е отреден за Камен Тенев – морякът, управлявал лодката, която е дърпала парашута, и за Петко Стефанов – служител на фирмата, определен като отговорник. Капитанът на лодката Христо Раев е освободен под парична гаранция в размер на 5 000 лева.

Тримата обвиняеми за трагедията в Несебър се изправиха този следобед пред съда. Те са обвинени в причиняване на смърт в условията на професионална небрежност.

В залата и тримата изразиха своите съболезнования на семейството на загиналия Иван. Адвокатите на обвиняемите казаха, че няма достатъчно доказателства за това, че тримата имат съпричастност към тежкия инцидент. Те поискаха по-лека мярка за неотклонение.

Стана ясно, че на лодката не е имало отговорен експерт по парасейлинг – инструктор, който трябва да поеме отговорността при предоставянето на атракциона. Управителят на базата – Петко Стефанов -на практика работи на трудов договор като касиер.

„Изобщо не е имало експерт, а в наредбата пише, че екипажът на лодката в тези водни атракциони трябва да се състои от двама души – капитан и инструктор по парасейлинг. В случая е имало само капитан и моряк. Дори не съм видяла техните договори. Не можем да видим и длъжностната им характеристика”, коментира защитникът на Христо Раев - адвокат Ваня Радиева.