Прокуратурата ще поиска постоянен арест за тримата мъже, задържани заради смъртта на 8-годишния Иван в Несебър. Детето падна от около 50 метра височина при полет с парашут, теглен от моторна лодка. Разследването на инцидента продължава и днес - водолази търсят части от обезопасителния колан на парашута на дъното на морето.

Установиха причината за смъртта на детето, паднало от парашут

По неофициална информация причината за смъртта на детето от Разлог е тежка гръдна травма. Нараняванията, които е получило, са били несъвместими с живота. Една от причините за трагедията вероятно е скъсан предпазен колан.

Тримата задържани по случая ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при професионална небрежност. Окръжната прокуратура ще поиска постоянния им арест.

Предприемачът Таня Скринска отбеляза, че най-малко виновна в случая с починалото дете е майката, а това ще е най-наказаният човек, и то до живот. "Недопустимо е да няма регулация, особено когато става дума за такъв доходоносен бизнес. Не може с една глоба да си измием ръцете. Държавата е виновна, макар че нито една институция не отговаря за атракционите. В чужбина има правила - например лица над определени килограми или под определен ръст не могат да се качват на атракциони. Сред ефективните мерки може да е отнемане на лицензи на доставчици на услуги", подчерта тя.

Радостин Мавродинов, който е капитан-инстуктор по парасейлинг в Хърватия от 9 години, посочи, че действащата наредба не е актуална. "Регламентът не контролира, това прави личната ни отговорност. Затова решихме да се самообразоваме - взаимствахме от нормите в Испания и САЩ и действаме според тях. Свързахме се с редица държави и колеги в света, за да работим в безопасни лимити. Преди 8 години бяхме на работна среща с министерствата на транспорта и туризма, както и с "Гранична полиция". Направихме презентация с цел да се опишат правилата на парасейлинга, за да осъществим превенция и да имаме по-добро качество на услугата. Нашата дейност не е опасна, ако се спазват правилата за безопасност и оборудването е в добро състояние. В Хърватия няма орган, който пряко контролира нашата работа. Обикновено се взимат мерки след сериозен инцидент, а ние го направихме без такъв да се е случил. В Испания отговорните органи са приели нормативите, които ние следваме. Провеждаме и курсове с опитни капитани", разказа той.

Трагедията в Несебър: Прокуратурата е повдигнала обвинение на тримата арестувани (ОБЗОР)

Председателят на Асоциацията за защита на потребителите Пейо Майорски от своя страна смята, че добрата осведоменост е ключова. "Необходимо е да бъде реализиран сериозен инструктаж преди да се решиш да се занимаваш с атракционна дейност. В конкретния случай се вижда, че коланът е бил много компрометиран, това е било очевидно. Нито една институция не призна, че е допуснала грешка и не заяви, че ще вземе мерки. Може би след години ще се създаде регулация. Апелирам държавата да вземе под внимание случая и да не допуска той да се повтаря. Родителите пък трябва да бъдат по-бдителни", коментира Майорски.

Повече по темата гледайте във видеото.