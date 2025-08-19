Окръжната прокуратура в Бургас е повдигнала обвинения на тримата арестувани служители на водната база в Несебър, които са предоставили атракция на майката и детето. На тримата е повдигнато обвинение за причиняване на смърт при професионална небрежност. Те са задържани за срок от 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска постоянния им арест.

Във връзка с твърденията на очевидци за забавяне на първата линейка, Здравното министерство разпореди проверка на Центъра за спешна помощ в Бургас.

Направена е и аутопсия на детето, провеждат се разпити на свидетели, съобщиха от прокуратурара по-рано.

8-годишно дете загина след падане от парашут в Несебър

Продължава разследването на трагичния инцидент в Несебър, при който загина 8-годишно момче. Детето е било с майка си на парашут, теглен от моторна лодка, когато паднало от височина около 50 метра в морето. Случаят е станал в понеделник около 13:00 ч. на южния плаж. Момчето е извадено на брега и му е оказана първа помощ от медиците на плажа.

Какви са версиите за инцидента, при който дете загина след падане с парашут в Несебър

„Детето дойде в безсъзнание, но може би с жизнени показатели. Транспортирано беше до реанимационния пункт на плажа, където бяха извършени реанимационни действия“, заяви Иван Георгиев, началник на водноспасителната дейност.

Очевидци обаче твърдят, че първата линейка е пристигнала след около 20 минути и не е разполагала с нужното оборудване. „Лекарят каза, че този случай не е за него, няма апаратура за спасяването на детето“, посочи свидетелят Тихомир Атанасов.

„Морска администрация” за инцидента в Несебър: Атракционът е минал през проверка в края на юли

По-късно е пристигнал втори екип от Бургас с реанимационно оборудване. Министерството на здравеопазването отговори, че първата линейка е дошла за 8 минути и е била напълно оборудвана по протокол. Зам.-директорът на ЦСМП-Бургас Димитър Желязков уточни, че при пристигането си екипът е установил „дефинитивна смърт“, но въпреки това реанимационните действия са продължили.

По неофициална информация причина за падането е скъсан обезопасителен колан. Фирмата, стопанисваща водната база, е проверявана от Морска администрация преди около месец, но нарушения не са установени.

Какви са правилата за парасейлинг у нас

„Проверката на този коридор беше на 17 юли. Нито тогава, нито при прегледа на лодката са открити нередности“, заяви директорът на Морската администрация – Бургас Живко Петров.

От Министерството на туризма коментираха, че трагичният случай повдига въпроси извън неговите правомощия, но институцията е готова да подкрепи решения за по-ясна система на контрол.