8-годишно дете загина след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка. Инцидентът е станал на Южния плаж в Несебър минути след 13.00 ч. в понеделник. Причината за трагедията е скъсано въже.

Трагичният инцидент коментира в „Интервюто в новините на NOVA“ Живко Петров, директор на „Морската администрация” в Бургас.

8-годишно дете загина след падане от парашут в Несебър

„Това е атракция, която я има повече от 20 години по нашето Крайбрежие. Последната проверка беше преди месец, на 17-и юли. Не бяха установени никакви нередности”, каза капитан Живко Петров, директор на морската администрация в Бургас.

Той добави, че не са имали подозрения, че може да настъпи инцидент и посъветва туристите да внимават и да спазват указанията на спасителите на плажа.

Редактор: Методи Георгиев