iStock
-
При гонка с полицията: Мигрант загина при катастрофа край Шабла
-
8-годишно дете загина след падане от парашут в Несебър
-
Задържаха двама мъже, предизвикали пожар край Стара Загора
-
Катастрофа с четири камиона и кола затрудни движението по АМ „Тракия”
-
Достатъчно строги ли са правилата за младите водачи у нас
-
Има ли риск от екокатастрофа заради разлятото гориво при жп катастрофата в Симеоновградско
При проверката не са установени нередности
8-годишно дете загина след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка. Инцидентът е станал на Южния плаж в Несебър минути след 13.00 ч. в понеделник. Причината за трагедията е скъсано въже.
Трагичният инцидент коментира в „Интервюто в новините на NOVA“ Живко Петров, директор на „Морската администрация” в Бургас.
8-годишно дете загина след падане от парашут в Несебър
„Това е атракция, която я има повече от 20 години по нашето Крайбрежие. Последната проверка беше преди месец, на 17-и юли. Не бяха установени никакви нередности”, каза капитан Живко Петров, директор на морската администрация в Бургас.
Той добави, че не са имали подозрения, че може да настъпи инцидент и посъветва туристите да внимават и да спазват указанията на спасителите на плажа.Редактор: Методи Георгиев
Последвайте ни