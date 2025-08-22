Налице са данни за умисъл при катастрофата, частни експерти са направили и нужните експертизи. В случая няма как да говорим за смекчаващи вината обстоятелства или отпадане на обвинения. Това заяви адвокатът на семейството, почернено от тежката катастрофа с АТВ в "Слънчев бряг" Георги Радков в "Интервюто в новините на NOVA".

Радков посочи, че няма как процесът да завърши без поемане на отговорност.

"Дори и да няма дрегери или изследвания за алкохол и наркотици, ние вече имаме данни за умисъл. Водачът е навлязъл в насрещното и е осъзнал, че го прави - той сам го заяви по време на мярката", посочи Радков. По думите му, при високата скорост и движението в район със силно струпване на хора, е било редно да се извършат съответните маневри от водача.

Такива действия е можело да минимизират последиците от катастрофата.

"На видеокамерите се вижда, че АТВ-то е ускорило – то излита на метър и половина, удря нашите доверители и се забива на между 20 и 30 метра в самия хотел. Служителят на хотела по това време дори не е бил на тротоара. А когато забелязва автомобилът, който се движи насреща, момчето дава газ и преминава през тълпата", посочи той.

Радков обясни, че към момента вероятност за снемане на обвиненията няма.

"Дори теоретично, за да се стигне до такъв сценарий, трябва да има нужната информация. Ако приемем възможността за технически дефект, то индикаторът, който се е активирал няколко секунди по-рано, е щял да продължи да свети, но превозното средство е щяло да продължи да подава газ. Водачът не е предприел съответните действия, за да предотврати сблъсъка", заяви юристът.

