Най-голямото любовно писмо в България е дълго 250 реда. По-впечатляващи обаче са неговите размери. Те са метър на метър и 20 сантиметра. Кое е то, кой го е писал, за кого и къде можем да го видим?

Авторът на писмото е Пеньо Пенев. Често го определят като противоречива личност. Популярният като "Поета с ватенката" има интересна история и още по-интересно творчество. Става част от бригадирското движение още като ученик, при това без да се обади вкъщи. На 19 години пристига в Димитровград. Тук и до днес е запазена стаята, в която е живеел в автентичен вид. Писмото е писано във Велико Търново, където поетът е бил войник. Посветено е на Сотирка Робева, която той нарича Ира.

"Съдбата ги среща през 1952 година в дома на Народната армия в Ямбол, където поетът служи войник. Той се влюбва дълбоко от веднъж всеотдайно. Любимата му е била в 10-ти клас, а той все още войник. Връзката им е била платонична", разказва Евгения Емилова, уредник в дом-музей "Пеньо Пенев".

В писмото авторът изповядва дълбоките си чувства, но връзката му с Ира не е продължителна. Тя заминава за Бургас, където продължава педагогическото си образование, а той е в казармата.

Посетителите на Дом-музей „Пеньо Пенев“ могат да видят не само оригинала на писмото, но и записи на автентични изпълнения на „поета с ватенката“ на негови собствени произведения. Музеят предлага и филми, разкриващи живота и творчеството на Пеньо Пенев - драматична личност и гениален творец, завинаги свързан с историята на Димитровград.

доц. Емил Инджов, преподавател по история в ТУ - Габрово сподели, че за него е изключително вълнуващо да се докосне до оригинала на писмото и да почувства любовта на автора, предадена към неговата любима.

Писмото достига до музея благодарение на Любен Георгиев - приятел и биограф на поета. Днес то е признато за най-голямото любовно писмо в българската епистоларна литература.