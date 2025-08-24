-
Протести и контрапротести в редица британски градове
-
Спортни новини (24.08.2025 - обедна)
-
Протест блокира Плевен: Хиляди излязоха на улицата заради безводието (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Четенето става по-скъпо: Скок в цените на книгите у нас
-
Изкуственият интелект – новият скрит разход в сметката за ток
-
Във Варна заработи онлайн платформа за подаване на сигнали срещу нарушителите на пътя
Как действа схемата?
Нова измама в интернет от името на NOVA. Фалшив сайт с логото на телевизията агитира за участие във фалшива финансова програма. За да подведат хората е използван и манипулиран клип с премиера Росен Желязков, който разказва как можело да се спечелят лесно пари.
Deepfake измама с лицето на Ани Салич – NOVA предупреждава за фалшива реклама
За NOVA от Министерския съвет заявиха, че министър - председателят никога не е правил подобно изявление. Вероятно става дума за опит за финансова измама, за която се използват имената както на премиера, така и на президента.
От кабинета заявиха още, че веднага след появата на видеото са сигнализирали отдела за киберсигурност в ГДБОП. Неофициално от свои източници NOVA научи, че по случая вече се работи, а домейнът на сайта е регистриран в САЩ.
Редактор: Габриела Винарова
Последвайте ни