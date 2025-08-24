Задържан е шофьорът на буса, превозващ 24 нелегални мигранти от Афганистан, научи NOVA. Става въпрос за 21-годишен мъж. Той избяга след гонка с полицията в събота. Днес преди обед е задържан край КПП-Караагач в такси, с което се опитал да напусне района.

Шофьорът на таксито също дава обяснения в полицията в Приморско.

Още вчера беше задържан е и водачът на пилотната кола. И двамата са грузински граждани.

Пред NOVA главен комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция”, обясни, че се работи по разкриването на по-високите нива на този канал. „Това със сигурност ще се случи", каза Златанов.

В събота след преследване, превозното средство беше спряно в бургаското курортно село Лозенец.

„Бусът дойде с висока скорост, спря, шофьорът скочи в движение, тръгна да бяга”, разказа Жечка Стаматова, която става очевидец. „Полицаите отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание. Направо бяха ужасна картинка. Съдействаха всички хора наоколо - с водичка, с храна. Кой с каквото можеше. Посъвзеха се момчетата, но това е. Те отварят багажника и всички падат като чували”, разказва още тя.

При гонка в Бургаско: Полицията залови бус, претъпкан с мигранти (ВИДЕО+СНИМКИ)

Ситуацията се разиграва привечер пред очите на десетки туристи. А всичко започва на КПП-Караагач. Пилотният автомобил, който ескортира мигрантите, е спрян за проверка. Но шофьорът на буса с русенска регистрация, в който са били натъпкани афганистанците, не се подчинява и влиза в село Лозенец с висока скорост, докато полицаите го преследват.



„Изплашихме се много. След 40 минути дойде бърза помощ”, разказа Мара Иванова.



Очевидци казват още, че шофьорът на буса бил с брада, скочил в движение, първо се скрива в случайно избрана къща, след което напуска и нея в посока къмпинг „Корал". Към издирването днес са се включили полицейски екипи от Царево, Бургас и Приморско.

„Не много висок, около 1,65 м някъде. Видях го в гръб, бягаше натам, а полицаите бяха след него. Ама те като спряха и той избяга по улицата. Видяхме толкова страшно нещо, че не може да си представите. Разстроих се, толкова много плаках, нямам думи да ви кажа какво видях”, разказа друга очевидка.



Сред групата мигранти от Афганистан е и Селим, който се е свестил и опитва да ни обясни ситуацията. „Всички тук сме от Афганистан и идваме от Турция. Чакахме дълго за това. Аз съм служил десет години в Афганистанската армия, казвам ви не ми беше лесно да взема такова решение. Дадохме на човек по 4000, за да ни вземе. Стояхме в гората четири дни, докато ни вземат и шофьорът избяга. Българин беше и не го познаваме”, казва Селим.

По думите му една част от сънародниците му пътуват за Италия, други за Германия. Знае, че е пристъпил законите за влизане на територията на Република България.

„Август и септември са пикови за нас и възможно най-трудните от цялата година. Няколко пъти седмично имаме гонки с мигранти”, обясни пред NOVA главен комисар Антон Златанов.

По думите му маршрутът покрай морето става изключително опасен. „По Южното Черноморие целият път и по-малките пътища са опасани с патрули на гранична полиция”, обясни Златанов. „Когато имаме случай с водач, който вече е натоварил група мигранти и се опитва да ги превози в някакви точки, тогава ние задействаме една специална наша процедура, при която започваме от една страна заградителни мероприятия, а от друга страна следваме това превозно средство. Едната ни цел е да ги задържим. Другите две са - да не пострадат други хора и да спасим живота на мигрантите”, обясни Антон Златанов.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова