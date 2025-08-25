Мъж от девинското село Лясково е бил нападнат от мечка с малко мече, докато разхождал две ловни кучета в гората. Благодарение на животните, които се хвърлили върху мечката, той е успял да се укрие. Пострадалият има дълбока рана на ръката, но състоянието му не е тежко.

Инцидентът е станал в събота, на около два километра от село Лясково, съобщи кметът на Девин Здравко Иванов, който е и председател на местното ловно-рибарско дружество. Нападнатият мъж е Димитър Кибарев. По думите на Иванов, мечката първо се е сбила с кучетата, а след това и с него.

„Тя е била с малко мече и може би заради това го е нападнала. За щастие, мъжът няма сериозни наранявания – има дълбока рана на ръката“, обясни кметът.

Кметът на Девин коментира още, че популацията на кафявата мечка в региона расте и е необходимо създаването на план за нейното регулиране. В момента мечките попадат под особен режим на защита и могат да бъдат отстрелвани само при доказана агресия или нанесени щети. „Трябва да се направи таксация и както при останалия дивеч – да има план за годишно ползване, особено там, където гъстотата е висока“, допълни той.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Смолян съобщиха, че при тях не е постъпвал официален сигнал за нападение от мечка, нито на спешния телефон 112, нито в Горското стопанство в Михалково. За инцидента те са научили едва тази сутрин от публикации в социалните мрежи.

Редактор: Мария Барабашка