Снимка:iStock/ Видео:"Ройтерс"
Те са на 19 и 23 години
Бебе на около месец и половина е починало в дома си в Царево.
Трагедията е станала тази сутрин. Родителите са от ромски произход – на 19 и 23 години и са задържани от полицията. То е било открито с кървене от носа. Установено е, че се е родило през юли 2025 г.
Аутопсия е доказала, че детето е починало от сърдечна недостатъчност и пневмония.Редактор: Цветина Петкова
