Голямата черна котка се появи в Силистренско. След издирването в Шумен, имаше сигнал и от района на Разград, а на 25 август в районното управление в Тутракан е подаден сигнал от мъж, който е забелязал хищното животно в нивите между селата Търновци и Богданци. Леопардът е забелязан и на 3 км разстояние от къщи.

Черната пантера отново се появи, но в Силистренско

През юни черният леопард предизвика масово издирване около „Шуменско плато”, стигна се до блокиране на входове, КПП-та, използване на дронове, фотокапани и стръв в опит дивото животно да бъде заловено, но без успех.

За да се гарантира безопасността на гражданите, по обед предстои областният управител на Силистра да издаде заповед, с която да регламентира действията на властите. В четвъртък кризисен щаб ще заседава в Тутракан. Очаква се да бъдат предупредени хората, които къмпингуват в горите, да не го правят, а ловните дружинки и земеделските производители да се движат с повишено внимание в района.

„Това според мен е котка. Кадрите са снимани отдалеч, но всичко сочи към черния леопард“, заяви директорът на зоопарка в Ловеч Ивайло Станков в ефира на „Здравей, България“.

По думите му не е изненадващо, че животното е стигнало до района на Тутракан. То се е адаптирало изключително добре към местната природа и вероятно се е движело в близост до населени места.

Откриха ли следи от черния леопард във Варненско

„Единственият реален начин за улавяне е чрез жива примамка или с кучета на гонка, но първо животното трябва да бъде локализирано. То е изключително хитро и ловко, а шансът да бъде открито е практически нулев“, заяви Станков.

Редактор: Дарина Методиева