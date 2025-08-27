Над милион лева чака "Холдинг БДЖ" от държавата за покриване на разходите за настанени в базите им бежанци от Украйна. Това става ясно от публикувания анализ за дейността на Холдинга за първо полугодие на 2025-та година.

За шестте месеца на 2025 г. със собствени средства "Холдинг БДЖ" е осигурил нощувките и изхранването на получили временна закрила украинци, настанени в почивните бази в Приморско, край Варна и Паничище. Групата ежемесечно е търсила помощ по програма за хуманитарно подпомагане за покриване на част от извършените разходи. Досега обаче са получени общо около 3 400 000 лв. от очакваните около 5 200 000 лева. През март Холдингът е получил 122 000 лева по програмата. Те са били отразени като приход за 2024 г.

ЕС удължава правото на пребиваване на украинските бежанци

Растат загубите на за шестте месеца на тази година на "Холдинг БДЖ". 43 734 000 лева - с почти 20 милиона лева загуба.

Сред причините са намалелите приходи от превозна дейност, увеличение на разходите за горива, електроенергия и топлоенергия, вдигането на минималната работна заплата с 15%, плащането на повече глоби и неустойки на външни организации.

Данните в доклада отчитат, че за първите 6 месеца на годината БДЖ е превозила около 10 490 000 пътници - със 165 000 по-малко в сравнение със същия период на 2024 г. Превозват и с 16% по-малко товари. Затова приходите на холдинга са с 8% по-ниски спрямо бизнес програмата.

Редактор: Цветина Петкова