Производителите отричат очаквано поскъпване
Цената на олиото у нас няма да се повиши заради по-слабата реколта това лято. В това увери Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла, в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.
„Това е спекулация, която се появява всяка година преди новата реколта. Реколтата зависи изключително много от климатичните условия. Миналата година също имахме по-ниски добиви от очакваното“, посочи той.
По думите му България остава сред водещите производители на слънчоглед в Европа, като очакваните добиви са около 1,6–1,7 милиона тона. „Това е минимум пет пъти повече, отколкото са нуждите на вътрешния пазар“, уточни Янев.
Сушата удари реколтата от слънчоглед: Ще поскъпне ли олиото?
Според него паническите прогнози за рязко поскъпване на олиото се свързват най-често с пазарни спекулации.
„Такъв момент имаше непосредствено след нахлуването на Русия в Украйна. Двете държави произвеждат над 56% от световното количество слънчоглед и това неминуемо се отрази на цените. Но в момента олиото се е върнало на нивата от 2021 година“, каза още той.
Тежка година за лозарите: Добивите ще са с около 30% по-ниски
Основни проблеми в сектора
- От 2021 г. България започва да внася слънчоглед заради увеличените капацитети за производство на конкурентно олио;
- Забрана за внос на слънчоглед от Украйна;
- Висока себестойност за земеделските производители;
- Търсене на по-високи цени от пазарните;
- Ограничени количества за внос от външния пазар.
Всички тези фактори, според Янев, принуждават българските производители да работят със силно занижени мощности, а част от предприятията временно спират работа.
Редактор: Петър Иванов
