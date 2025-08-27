Цената на олиото у нас няма да се повиши заради по-слабата реколта това лято. В това увери Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла, в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

„Това е спекулация, която се появява всяка година преди новата реколта. Реколтата зависи изключително много от климатичните условия. Миналата година също имахме по-ниски добиви от очакваното“, посочи той.

По думите му България остава сред водещите производители на слънчоглед в Европа, като очакваните добиви са около 1,6–1,7 милиона тона. „Това е минимум пет пъти повече, отколкото са нуждите на вътрешния пазар“, уточни Янев.

Според него паническите прогнози за рязко поскъпване на олиото се свързват най-често с пазарни спекулации.

„Такъв момент имаше непосредствено след нахлуването на Русия в Украйна. Двете държави произвеждат над 56% от световното количество слънчоглед и това неминуемо се отрази на цените. Но в момента олиото се е върнало на нивата от 2021 година“, каза още той.

Основни проблеми в сектора

От 2021 г. България започва да внася слънчоглед заради увеличените капацитети за производство на конкурентно олио;

Забрана за внос на слънчоглед от Украйна;

Висока себестойност за земеделските производители;

Търсене на по-високи цени от пазарните;

Ограничени количества за внос от външния пазар.

Всички тези фактори, според Янев, принуждават българските производители да работят със силно занижени мощности, а част от предприятията временно спират работа.

