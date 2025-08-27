Снимка: Димитър Иванов, NOVA
-
Жени се сбиха в търговски център в София пред очите на деца
-
Пожар наложи евакуацията на блок в столичния квартал „Стрелбище“
-
С 1.44 промила и над 100 км/ч: Шофьор се вряза в блок в София (ВИДЕО+СНИМКА)
-
След инцидента с електрическо колело: Състоянието на детето от Арчар се подобрява
-
Кметът на Сапарева баня разпореди проверка след бягството на две братчета от детска градина
-
Братчета избягаха от детска градина в Сапарева баня. Директорката: Семейството е проблемно
Огънят е пламнал в приемен кабинет на отделението по урология
Пожар в болницата в Хасково наложи извеждането по спешност на пациенти от урологичното отделение. Евакуацията е извършена веднага и с риск за живота от страна на медицинския персонал.
Трима с опасност за живота след взрив на газова бутилка във Врачанско
11-те пациенти са преместени в други отделения - по ортопедия и по хирургия. Няма пострадали сред тях. Санитарка е под наблюдение, след като е вдишала дим.
Снимка: Димитър Иванов, NOVA
Огънят е пламнал малко след 19 часа в приемния кабинет на урологичното отделение. Запалил се е климатик, който е бил ремонтиран по-рано през деня. Задействала се е противопожарната система.
"Сутринта са ремонтирали климатика, който след това е оставен да работи пробно и да охлажда помещението. Но явно се е случило нещо - появил се е дим и вътрешното тяло се е самозапалило. За щастие няма пострадали от пациентите", заяви управителят на МБАЛ-Хасково д-р Георги Гелов.
Последвайте ни