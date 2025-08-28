"Булгаргаз" предложи по-ниска с 2,5% цена на природния газ за септември. От КЕВР също се очаква да вземат решение за определяне на цената на синьото гориво на закрито заседание, което ще се проведе в четвъртък. На този фон - готови ли са топлофикациите и потребителите за новия отоплителен сезон? Темата коментира председателят на асоциацията на топлофикациите Кремен Георгиев в предаването "Твоят ден" на NOVA NEWS.

"Булгаргаз" предлага по-ниска цена на газа за септември

Георгиев посочи, че цената на природния газ често се определя от фактори като сезонност, движение на международните пазари и подчерта, че цените на природния газ традиционно не влияят на топлофикациите, тъй като техните цени на услугата се определят от едногодишен регулаторен период.

"Най-вероятно ще бъде одобрена цена, близка до посочените стойности, ако не и същата. Освен това в момента е вероятно да има спад на борсите, тъй като и търсенето е ниско - през зимата пък е възможно цената да се вдигне - това са пазарните движения", обясни още той. По думите му, дори и при действие на правилото за разместване в цените на електроенергията, към момента няма условия за повишаване на цените на услугата на топлофикациите.

Според Кремен Георгиев, сегашните конфигурации в цените и обема на услугите на топлофикациите показват, че дружествата покриват до голяма степен нуждите на битовите потребители по конвенционален път.

КЕВР реши: По-ниска цена на природния газ през август

Според експерта, за да се подобри услугата, са нуждни и инвестиции.

"В София се обслужват почти два пъти повече битови потебители, отколкото в други райони. За да се осигурят нужните условия и да има високо качество на услугата, трябват и ремонти - в София това се усети през спиранията на топлата вода в последно време", каза още той и допълни, че новите отчетни инструменти също биха били в полза на потребителите

"Очаква ни само още един отоплителен сезон, когато ще имаме изравнителни сметки - това ще бъде средата на 2026 година. Това ще се касае до домакинства, които още не са преминали на напълно дистанционно отчитане", обясни Георгиев.

Целия разговор вижте във видеото.

