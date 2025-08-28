Трима мъже са задържани в Районното управление на Димитровград за хулиганство, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Заподозрените са на възраст 34, 37 и 39 години и арестите им са във връзка със сигнал от изпълняващата длъжността директор на Центъра за обществена подкрепа в Димитровград Марияна Петрова за нападение над нея.

В сряда сутринта Петрова е подала сигнал в полицията, след като била залята с фекалии от мъж, облечен в бял защитен костюм. Тя разказа за БТА, че има предположение, че посегателството над нея е във връзка с бивша служителка на центъра, освободена след изтичане на изпитателния срок на назначението ѝ.

Петрова твърди още, че през последните десетина дни е била системно заплашвана на работното си място и по телефона.

От Районната прокуратура в Хасково съобщиха, че в териториалното звено на структурата в Димитровград е образувано досъдебно производство по случая.

Редактор: Цветина Петкова