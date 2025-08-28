Общественият съвет към Комисията за защита на конкуренцията подкрепи необходимостта от разработваните изменения в нормативната уредба в областта на конкуренцията. Те отразяват препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и с тяхното приемане се очаква да бъде финализиран процесът по присъединяване на България към организацията, съобщиха от съвета.

Промените бяха обсъдени по време на второто заседание на Консултативното звено към КЗК, създадено по инициатива на председателя Росен Карадимов с цел подпомагане на институцията при формулиране на политики и предложения за по-конкурентна, ефективна, справедлива и прозрачна пазарна среда.

Предлаганите изменения целят по-голяма яснота и ефективност при прилагането на Закона за защита на конкуренцията, като включват уплътняване на правомощията на КЗК, повишаване на прозрачността в нейната дейност и оптимизиране на процедурите с оглед намаляване на административната тежест. Те са насочени към осигуряване на по-добра правна сигурност за стопанските субекти и устойчиво подобряване на пазарната среда.

„Промените са основани на международните практики и тяхното прилагане ще гарантира по-висока ефективност на Комисията, повече правна сигурност за бизнеса и по-добра защита на конкуренцията в страната“, подчерта Карадимов.

Консултативният съвет изрази и подкрепа за необходимостта от административно и финансово укрепване на Комисията с оглед на нарастващите ѝ ангажименти и необходимостта от осигуряване на капацитет за ефективно прилагане на конкурентното право.

В рамките на заседанието бяха обсъдени и предприетите до момента действия по секторните анализи на пазарите на храни, лекарства и управление на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

В състава на Обществения съвет влизат представители на национално признатите работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, както и двата национални синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа“, Българска национална асоциация „Активни потребители“ и независими експерти.

Редактор: Цветина Петрова