Учени откриха странен брониран динозавър, от чийто врат стърчат много дълги шипове. Видът, наречен Spicomellus afer, е живял преди 165 милиона години и е най-старият пример за група бронирани динозаври, наречени анкилозаври, съобщава Би Би Си.

Сложността и бодливите форми на животното, открито в Мароко, шокираха експертите, които сега трябва да преосмислят как са еволюирали тези бронирани динозаври.

Introducing a crazy new look for Spicomellus, based on newly described osteoderms unlike anything we've ever seen before. I was brought in to produce a life reconstruction based on the new material, published today by Maidment et al. in Nature:https://t.co/H0uMYqHSWB pic.twitter.com/QsNUjaVct1 — Dr Matt Dempsey (@Sketchy_raptor) August 27, 2025

Проф. Ричард Бътлър от университета в Бирмингам, който е един от ръководилите на изследването, каза пред BBC News, че това е „пънк рокерът“ на своето време.

Пънк рокът е субкултура и музикален стил, който се появява за първи път през 70-те години на миналия век. Неговите последователи често имат стърчаща като шипове коса и аксесоари.

„Това е един от най-странните динозаври, откривани някога“, каза професор Бътлър.

Проф. Сузана Мейдмент от Природонаучния музей, която също е частк от проекта, добави, че е изненадващо, че шиповете са били слети директно с костта.

„Не сме виждали това при никое друго животно - живо или изчезнало“, каза тя.

Meet the new spiked dinosaur rewriting the rulebook 🦖⁰



Hear more about this spiky tank of a dinosaur from Prof Richard Butler who co-led the expedition with Dr Susannah Maidment from @NHM_London👇 https://t.co/2ygk2Sl89B pic.twitter.com/ZULhc0RSml — Uni of Birmingham (@unibirmingham) August 27, 2025

„Целият гръб на животното е покрито с наистина странни шипове и издатини, включително костна яка, която се увива около врата му, както някакъв вид "оръжие" на края на опашката му, така че е изключително необичаен динозавър“, каза тя.

Откритието е толкова необичайно, че двамата професори обмислят дали откритието може да наложи преосмисляне на теориите за еволюцията на анкилозаврите.

Тези животни са оцелели до късно във времето, когато динозаврите са били на Земята, в период, известен като Креда. Това е било преди между 145 и 66 милиона години.

Как тиранозавър рекс и други месоядни динозаври са хващали плячката си

Краят на този период е с появата на големи месоядни хищници, като например тираннозавър рекс, така че се е смятало, че при анкилозаврите са се появили първо малки бронирани плочи на гърба си, които впоследствие са станали по-големи и по-обширни, за да се предпазят от тези големи зверове, смята проф. Бътлър.

„Ако ме бяхте попитали как бих очаквал да изглежда най-старият известен анкилозавър, щях да кажа, че е с доста проста броня“, каза той пред BBC News.

„Вместо това имаме животно, осеяно с шипове като таралеж, най-странната броня, която някога сме откривали у което и да е животно, далеч извън обхвата на бронята, наблюдавана при по-късните анкилозаври.“

Изследователите не разполагат с достатъчна част от скелета, за да са сигурни в пропорциите на животното, но смятат, че е било дълго около четири метра и високо един метър, а теглото му е било около два тона.

Откритието повдига вероятността анкилозаврите да са имали сложна броня в по-ранен динозавърски период, известен като Юра, която в продължение на десетки милиони години е еволюирала, за да стане по-проста и евентуално по-функционална, смята проф. Мейдмент.

„Това, което предполагаме, е, че може би тези структури действително са били използвани за демонстрация и едва по-късно, през периода Креда, когато започваме да виждаме гигантски динозаври с огромни челюсти и смазващи захапки, те са имали нужда да използват тези демонстрационни структури като броня.“

Китайски учени откриха фосил, който би могъл да пренапише теорията за еволюцията на птиците

Откритието е направено от местен фермер в днешния марокански град Булеман. Това е първият анкилозавър, открит на африканския континент. Проф. Бътлър си спомня момента, в който за първи път е видял вкаменелостите.

„Това може би е най-вълнуващият миг в кариерата ми. Веднага стана ясно, че това животно е много по-странно, отколкото си представяхме, и че имаме достатъчно от него като останки, за да го анализираме“, каза той.

Проф. Дрис Уархаче, който ръководи мароканския екип от университета "Сиди Мохамед Бен Абделах", участвал в изследването, каза: „Това проучване помага за развитието на мароканската наука. Никога преди не сме виждали подобни динозаври.“

Редактор: Цветина Петрова