Тиранозавърът подчинявал жертвите си само със сила, като използвал своите зъби, които можели да чупят кости. Други месоядни динозаври, съревновавали сe с тиранозавър рекс по размери, са използвали други подходи, за да уловят плячката си, съобщава ново проучване.

Гиганотозавърът разчитал повече на това да разкъса месото. Спинозавърът пък с дългата си и тясна муцуна можел да лови риба.

Изследователи направили подробен анализ на биомеханиката на храненето на месоядните динозаври на базата на черепа и силата на захапката на 17 представители на вида, бродили по планетата Земя в различни периоди от зората до залеза на ерата на тези животни.

Проучването показва, че тиранозавърът е имал най-мощната захапка с голям и добре укрепен череп и силни челюстни мускули. Другите хищни динозаври са изработили свои успешни методи за поваляне на плячката, макар че не могат да се сравняват с възможностите на тиранозавъра.

Проучването се фокусира върху видове тероподи, към които са и месоядните динозаври. Те варират от хереразавър, живял в Аржентина преди около 230 милиона години и един от най-ранните известни динозаври, до тиранозавъра рекс, който е бил в западната част на Северна Америка, когато астероид ударил Земята преди 66 милиона години и сложил край на ерата на тези животни.

Редактор: Калина Петкова