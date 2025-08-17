Снимка: iStock
Те подчинявали жертвите си само със сила, като използвали зъбите си
Тиранозавърът подчинявал жертвите си само със сила, като използвал своите зъби, които можели да чупят кости. Други месоядни динозаври, съревновавали сe с тиранозавър рекс по размери, са използвали други подходи, за да уловят плячката си, съобщава ново проучване.
Гиганотозавърът разчитал повече на това да разкъса месото. Спинозавърът пък с дългата си и тясна муцуна можел да лови риба.
Изследователи направили подробен анализ на биомеханиката на храненето на месоядните динозаври на базата на черепа и силата на захапката на 17 представители на вида, бродили по планетата Земя в различни периоди от зората до залеза на ерата на тези животни.
Проучването показва, че тиранозавърът е имал най-мощната захапка с голям и добре укрепен череп и силни челюстни мускули. Другите хищни динозаври са изработили свои успешни методи за поваляне на плячката, макар че не могат да се сравняват с възможностите на тиранозавъра.
Проучването се фокусира върху видове тероподи, към които са и месоядните динозаври. Те варират от хереразавър, живял в Аржентина преди около 230 милиона години и един от най-ранните известни динозаври, до тиранозавъра рекс, който е бил в западната част на Северна Америка, когато астероид ударил Земята преди 66 милиона години и сложил край на ерата на тези животни.Редактор: Калина Петкова
